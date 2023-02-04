Миколенко поставив підніжку Зінченку в боротьбі за титул: "Евертон" з новим тренером обіграв "Арсенал"

"Евертон" на власному полі здолав "Арсенал" у матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "мерсисайдці" забили в другому таймі. На 60-й хвилині Джеймс Тарковскі на дальній стійці ударом головою замкнув подачу з кутового від Двайта Макніла.

Українські захисники Віталій Миколенко та Олександр Зінченко вийшли у стартових складах "ірисок" і "канонірів" відповідно. Обидва пробули на полі до фінального свистка.

На 63-й хвилині Миколенко заробив жовту картку, сфоливши проти Букайо Сака. На 90+6-й хвилині Зінченко також заробив "гірчичник" за сутичку з форвардом команди суперника Нілом Мопе.

Зазначимо, що для "Евертона" це був перший матч під керівництвом Шона Дайча, який очолив мерсисайдський клуб після звільнення Френка Лемпарда.

Незважаючи на поразку, "Арсенал" з 50 очками залишився лідером АПЛ. Команда Мікеля Артети на п'ять балів випереджає найближчого переслідувача – "Манчестер Сіті". "Евертон" (18 пунктів) піднявся на 17-ту сходинку, залишивши зону вильоту.

У наступному турі "гармаші" 11 лютого приймуть "Брентфорд". Миколенко і Ко 13 лютого на "Енфілді" очікує мерсисайдське дербі з "Ліверпулем".

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