Миколенко повернувся після травми і допоміг "Евертону" перемогти новачка АПЛ

Віталій провів на полі весь поєдинок.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка здобув гостьову перемогу над "Іпсвічем" у матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Портмен Роуд" у місті Іпсвіч завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи "іриски" забили ще в першому таймі. На 17-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Іліман Ндіає, після чого на 40-й хвилині відзначився Майкл Кін.

Миколенко вийшов у стартовому складі мерсисайдського клубу та провів на полі весь поєдинок, який став для нього першим після травми.

Для "Евертона" ця перемога стала лише другою у цьому розіграші АПЛ. Команда Шона Дайча з 8 очками посідає 16-ту позицію турнірної таблиці.

"Іпсвіч" з 4 пунктами перебуває на 17-й сходинці – новачок АПЛ ніяк не може здобути першу перемогу в сезоні.

У наступному турі АПЛ команда Миколенка 26 жовтня прийме "Фулгем", а "Іпсвіч" того ж дня вирушить у гості до "Брентфорда" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

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