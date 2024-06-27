Миколенко пояснив, чому попросив заміну в матчі збірної України проти Бельгії на Євро-2024

Захисник "синьо-жовтих" не дограв поєдинок до кінця через біль у спині.

Захисник збірної України Віталій Миколенко розповів, чому попросив заміну в матчі заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Після гри він у коментарі Суспільне Спорт повідомив, що змушений був достроково залишити поле через біль у спині. На 58-й хвилині Віталія замінив Олександр Зінченко.

Поєдинок з Бельгією став для Миколенка першим на Євро-2024. Через травму він пропустив зустрічі проти Румунії та Словаччина, але в матчі з бельгійцями вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих".

"Трохи відчув біль у спині. Я розумію, що довго не грав – це нормально, коли в тебе щось болить після того, як не грав два місяці. Знав, що є Зінченко, який може вийти та допомогти в цій грі – я одразу попросив заміну. Мені було важко виконувати те, що я повинен був виконувати", – сказав Миколенко.

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Збірна України зіграла внічию з Бельгією (0:0). У паралельному поєдинку останнього туру групи E збірні Словаччини та Румунії розписали нічию (1:1).

Усі команди квартету E набрали по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

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Решта збірних групи E продовжать свій шлях на Євро-2024. До плейоф з першого місця вийшла Румунія, з другого – Бельгія, з третього – Словаччина.

Раніше повідомлялося, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував нічию збірної України проти Бельгії та виліт з Євро-2024.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу стали відомі всі пари 1/8 фіналу Євро-2024.

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