Миколенко позбувся конкурента: "Евертон" за солідні гроші продав ексгравця "Барселони"

Люка Дінь поповнив лави команди Стівена Джеррарда.

Англійський "Евертон" продав лівого захисника Люкю Діня до "Астон Вілли".

Про підписання 28-річного французького футболіста повідомив офіційний сайт бірмінгемського клубу.

За даними ЗМІ, на трансфері Діня "іриски" заробили близько 25 мільйонів фунтів (30 мільйонів євро).

Додамо, що для підопічних Стівена Джеррарда це вже не перший зірковий трансфер цієї зими. Раніше "леви" підписали хавбека "Барселони" Феліппе Коутінью.

@LucasDigne will wear #️⃣2️⃣7️⃣ for Aston Villa! — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022

Дінь перебрався до мерсисайдського клубу з "Барселони" в 2018 році. За каталонців він виступав протягом двох років, зігравши у 29 поєдинках.

Після сварки з головним тренером Рафаелем Бенітесом француз втратив місце в основному складі "ірисок" і був виставлений на продаж. Цього сезону Люка зіграв у 15 матчах "мерсисайдців" в усіх турнірах, забив один гол.

Раніше "Евертон" підписав на позицію лівого захисника Віталія Миколенка з київського "Динамо". 22-річний українець вже дебютував за нову команду в матчі Кубка Англії, де допоміг "ірискам" пробитися до наступного раунду.

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