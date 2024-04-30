Миколенко прокоментував свою травму, через яку ризикує пропустити Євро-2024

Захисник збірної України та англійського "Евертона" Віталій Миколенко висловився про свою травму, яку отримав у перенесеному матчі 29-го туру АПЛ проти "Ліверпуля".

24-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram, що не потребує операції та сподівається зіграти на Євро-2024.

"По-перше, хочу сказати всім велике дякую за слова підтримки, я все читаю і бачу. Мені не потрібна операція, і тепер моя ціль – відновитись якнайшвидше. Сподіваюсь, побачимось на Євро", – написав Миколенко.

Також Віталій звернувся до фанатів "Евертона", подякувавши їм за підтримку та підтвердивши, що через травму цього сезону більше не зіграє.

"Ви були неймовірні цього сезону, особливо в дербі. Через це я піднявся після травми і грав, скільки міг. До зустрічі наступного сезону", – написав Миколенко.

У грі з "Ліверпулем" українець невдало приземлився на ногу після верхової боротьби з нападником "червоних" Дарвіном Нуньєсом, внаслідок чого травмував гомілкостоп. Отримавши допомогу лікарів, Миколенко дограв перший тайм, але в перерві був замінений.

Зазначимо, що Миколенко провів 28 матчів цього сезону АПЛ, забив два голи.

За три тури до кінця "Евертон" (36 очок) посідає 15-те місце в АПЛ. "Іриски" уже гарантували собі прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон, відірвавшись від зони вильоту на 11 балів.

До слова, цього сезону "Евертон" покарали зняттям восьми залікових пунктів у турнірній таблиці АПЛ за порушення правил фінансового фейрплей.

Фінальний турнір Євро-2024 відбуватиметься в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на чемпіонаті Європи-2024 зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія.

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