Миколенко та Зінченко допомогли своїм командам з розгромом вийти до 1/8 фіналу Кубка Англії

Миколенко та Зінченко допомогли своїм командам з розгромом вийти до 1/8 фіналу Кубка Англії

Віталій вийшов у старті "ірисок", а Сашко з'явився на заміну у "городян".

Українські футболісти Віталій Миколенко та Олександр Зінченко взяли участь у матчах 1/16 фіналу Кубка Англії, де їхні команди - "Евертон" і "Манчестер Сіті" відповідно - пробилися до наступного раунду турніру.

Миколенко вийшов у стартовому складі на гру проти "Брентфорда", в якій "іриски" здобули впевнену перемогу - 4:1 . Віталій провів на полі 73 хвилини, після чого був замінений.

Це був дебютний поєдинок Френка Лемпарда на чолі мерсисайдського клубу. А для Миколенка - третій матч за "Евертон", куди він узимку перейшов з київського "Динамо".

Своєю чергою, Зінченко залишився на лаві запасних у кубковій зустрічі з "Фулгемом", але вийшов на заміну на 67-й хвилині. Команда Хосепа Гвардіоли виграла з рахунком 4:1 .

Для Зінченка ця гра стала першою після травми. До цього Сашко востаннє виходив на поле ще 26 грудня. Лише нещодавно він відновився після травми та повернувся до тренувань у загальній групі англійської команди.

Раніше повідомялося, що ще один українець Андрій Ярмоленко допоміг "Вест Гему" прорватися до 1/8 фіналу Кубка Англії.

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