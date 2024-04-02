Миколенко врятував від пропущеного гола: "Евертон" вирвав нічию в матчі з "Ньюкаслом" (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграв унічию з "Ньюкаслом" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" закінчився з рахунком 1:1 .

"Сороки" вийшли вперед на 15-й хвилині – відзначився Александер Ісак.

Міг шведський нападник господарів і оформити дубль після прострілу до воротарського майданчика, але Миколенко завадив йому це зробити та вибив м'яч головою з порожніх воріт.

Наприкінці зустрічі "іриски" відігралися. На 88-й хвилині пенальті реалізував Домінік Калверт-Льюїн.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв повний матч.

Огляд матчу "Ньюкасл" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Ньюкасл" (44 очки) посідає восьме місце в АПЛ. "Евертон" (26 балів) перебуває на 16-й позиції. Зазначимо, що з мерсисайдського клубу зняли шість очок за порушення правил фінансового фейрплей.

У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Едді Гау 6 квітня на виїзді зіграють з "Фулгемом", а команда Шона Дайча того ж дня прийме "Бернлі".

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