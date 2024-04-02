Миколенко врятував від пропущеного гола: "Евертон" вирвав нічию в матчі з "Ньюкаслом" (відео)

Реалізований пенальті наприкінці поєдинку дозволив "ірискам" уникнути поразки.
"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка на виїзді зіграв унічию з "Ньюкаслом" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" закінчився з рахунком 1:1.
"Сороки" вийшли вперед на 15-й хвилині – відзначився Александер Ісак.
Міг шведський нападник господарів і оформити дубль після прострілу до воротарського майданчика, але Миколенко завадив йому це зробити та вибив м'яч головою з порожніх воріт.
Наприкінці зустрічі "іриски" відігралися. На 88-й хвилині пенальті реалізував Домінік Калверт-Льюїн.
Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв повний матч.
Огляд матчу "Ньюкасл" – "Евертон"
Буде додано незабаром.
Після цього матчу "Ньюкасл" (44 очки) посідає восьме місце в АПЛ. "Евертон" (26 балів) перебуває на 16-й позиції. Зазначимо, що з мерсисайдського клубу зняли шість очок за порушення правил фінансового фейрплей.
У наступному турі чемпіонату Англії підопічні Едді Гау 6 квітня на виїзді зіграють з "Фулгемом", а команда Шона Дайча того ж дня прийме "Бернлі".
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