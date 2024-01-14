Миколенко з розбитою головою допоміг "Евертону" взяти очко проти одного з лідерів АПЛ (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграв унічию з "Астон Віллою" в домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж зустрічі гості більше володіли м'ячем – 69% на 31%, проте їхня перевага за кількістю ударів не була такою значною – 16 проти 10 (у площину воріт – 5 проти 2). А за очікуваними голами (xG) "іриски" навіть перевершили бірмінгемців – 1,28 проти 1,02.

Проте голів у цьому протистоянні уболівальники так і не побачили. На 18-й хвилині м'яч побував у воротах мерсисайдського клубу, але гол Алекса Морено було скасовано через офсайд.

Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв повний матч. На початку другого тайму 24-річний українець у боротьбі за верховий м'яч зіштовхнувся головами зі своїи одноклубником Джеймсом Тарковскі та вінгером "левів" Леоном Бейлі.

Саме Віталій найсильніше постраждав у цьому епізоді – українцю до крові розбили голову, через що він був змушений залишити поле. Однак невдовзі Миколенко повернувся на поле з пов'язкою на голові та продовжив матч.

Додамо, що наприкінці гри Миколенко самовіддано стрибнув під удар суперника та врятував свою команду від голу.

Огляд матчу "Евертон" – "Астон Вілла"

Після цього матчу "Евертон" (17 балів) посідає 17-те місце в АПЛ поруч із зоною вильоту. Зазначимо, що в листопаді минулого року команду Шона Дайча позбавили 10 очок за порушення правил фінансового фейрплей. "Астон Вілла" (43 пункти) йде на третій позиції.

У наступному турі Миколенко і Ко 30 січня на виїзді зіграють проти "Фулгема". Того ж дня підопічні Унаї Емері приймуть "Ньюкасл".

Читайте також:

"Жирона" з Довбиком і Циганковим у меншості втратила очки проти найгіршої команди Ла Ліги (відео)

"Манчестер Сіті" оформив яскравий камбек і видряпав перемогу над "Ньюкаслом" в АПЛ (відео)

Третя перемога поспіль: "Челсі" без Мудрика обіграв суперника у 21-му турі АПЛ (відео)