Миколенко забив гол за "Евертон" у другому матчі поспіль і встановив рекорд сезону АПЛ (відео)

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка обіграв "Крістал Пелас" у виїзному поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:3 .

24-річний українець уже на першій хвилині матчу вивів свою команду вперед. Миколенко підключився до атаки "ірисок" та з лінії воротарського майданчика головою замкнув навіс Джека Гаррісона.

Для Віталія цей гол став уже другим у поточному сезоні АПЛ. Минулого туру Миколенко відзначився забитим м'ячем у воротах "Брайтона".

Ба більше, своїм голом у ворота "Крістал Пелас" український футболіст встановив рекорд сезону АПЛ. Миколенко завдав результативного удару на 54-й секунді матчу й тим самим став автором найшвидшого гола в поточному розіграшу чемпіонату Англії.

It's a day for early goals!



Heading in after just 54 seconds, Everton's Vitaliy Mykolenko has scored the fastest goal of the season so far!#CRYEVE pic.twitter.com/F9JCcjoctT — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 11, 2023

Проте легко мерсисайдцям перемога не далася. Уже на п'ятій хвилині зустрічі Еберечі Езе зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

На старті другого тайму "Евертон" знову вийшов вперед завдяки голу Абдулає Дукуре на 49-й хвилині. Господарі зуміли відповісти на 73-й хвилині, коли Одсонн Едуар зробив рахунок рівним.

І все ж, підопічні Шона Дайча змогли вирвати перемогу. На 86-й хвилині вирішальний гол у цьому матчі забив Ідрісса Гує.

Зазначимо, що Миколенко відіграв повний поєдинок і був одним з найкращих у складі обох команд. На останніх секундах протистояння українець також отримав жовту картку.

Після цієї перемоги "Евертон" (14 очок) піднявся на 14-те місце в АПЛ. "Крістал Пелас" (15 балів) посідає 12-ту сходинку в турнірній таблиці.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Миколенка 26 листопада прийме "Манчестер Юнайтед". Днем раніше "орли" на виїзді зустрінуться з дебютантом елітного дивізіону "Лутоном".

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Евертон"

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