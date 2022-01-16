Миколенко залишився без тренера: "Евертон" відправив у відставку Бенітеса

Миколенко залишився без тренера: "Евертон" відправив у відставку Бенітеса

"Іриски" вирішили попрощатися з досвідченим іспанським фахівцем.

Англійський "Евертон", куди взимку перейшов захисник збірної України Віталій Миколенко, оголосив про звільнення головного тренера Рафаеля Бенітеса.

Про це мерсисайдський клуб повідомив на офіційному сайті.

Бенітес очолював "Евертон" від червня 2021 року. Причиною звільнення 61-річного іспанця стали незадовільні результати команди. "Іриски" йдуть лише на 15-му місці в АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок після 19 матчів.

Хто замінить Бенітеса на посаді керманича "Евертона", буде оголошено пізніше.

В останньому матчі під керівництвом іспанця "іриски" програли аутсайдеру ліги "Норвічу" - 1:2. У цьому поєдинку Миколенко дебютував в АПЛ.

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