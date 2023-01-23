Миколенко залишився без тренера: "Евертон" відправив у відставку Лемпарда

"Евертон" звільнив Френка Лемпарда з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє BBC.

Офіційно про відставку Лемпарда та призначення нового керманича мерсисайдський клуб ще не оголосив.

Поки "іриски" шукатимуть заміну Френку, з основною командою працюватимуть Лейтон Бейнс та Пол Тейт – тренери "Евертона" U-18 та U-21.

Лампард очолив "Евертон" на початку 2021 року, підписавши контракт до літа 2024-го. Під його керівництвом "іриски" провели 44 матчі у всіх турнірах, з яких виграли лише 12 поєдинків та зазнали 24 поразок.

За підсумками минулого сезоні "мерсисайдцям" вдалося зберегти місце в АПЛ. "Евертон" завершив чемпіонат на 16-му місці, відірвавшись від зони вильоту всього на 4 очки.

Цього сезону "Евертон" з 15 очками після 20 зіграних матчів йде в зоні вильоту на передостанній – 19-й позиції. "Іриски" виграли лише три поєдинки – найменше серед усіх команд АПЛ, шість разів зіграли внічию і зазнали 11 поразок.

Зазначимо, що за період роботи Лемпарда український захисник Віталій Миколенко закріпився в основному складі команди. За цей час наш співвітчизник зіграв у 35 матчах "ірисок" у всіх турнірах.

Нагадаємо, в останньому матчі під керівництвом Лемпарда "Евертон" програв прямому конкуренту в боротьбі за виживання – "Вест Гему" з рахунком 2:0.

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