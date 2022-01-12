Мілан - Дженоа: де дивитися та які ставки букмекерів на принциповий матч Шевченка в Кубку Італії

Мілан - Дженоа: де дивитися та які ставки букмекерів на принциповий матч Шевченка в Кубку Італії

Ця гра може стати доленосною для українського керманича.

У четвер, 13 січня, "Дженоа" українця Андрія Шевченка проведе виїзний поєдинок 1/8 фіналу Кубка Італії проти "Мілана".

Ця дуель стане для керманича "грифонів" принциповою, адже Шевченко саме в "Мілані" провів найбільш успішну частину своєї ігрової кар'єри. У складі "россонері" Андрій виграв "скудетто", Лігу чемпіонів і став володарем "Золотого м'яча".

Окрім принциповості, ця гра матиме для українця ще й вирішальне значення щодо подальшої роботи в генуезській команді. Уся річ в тому, що після низки незадовільних результатів в Серії А, керівництво "Дженоа" замислилося про звільнення Шевченка з тренерського містка.

Наразі Шевченко від моменту свого призначення у "Дженоа" (у листопаді 2021 року, прим.) здобув із ними лише одну перемогу. Сталося це в рамках 1/16 фіналу Кубка Італії проти "Салернітани" (1:0). Цей результат, власне, й дозволив "грифонам" зійтися з "Міланом" у наступному раунді турніру.

Де дивитися матч Мілан - Дженоа

На території України цей поєдинок Шевченка покаже Футбол 1, який є офіційним транслятором матчів Кубка Італії. Початок - о 21:55 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Мілан - Дженоа

Абсолютним фаворитом зустрічі у букмекерів є команда Стефано Піолі. На перемогу "россонері" можна поставити з коефіцієнтом 1,31. Нічия - 5,45. Тріумф підопічних Шевченка - 9,90.