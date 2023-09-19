"Мілан" і "Ньюкасл" не визначили сильнішого в матчі-відкритті групового етапу Ліги чемпіонів

Італійський "Мілан" та англійський "Ньюкасл" зіграли внічию у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" закінчився з рахунком 0:0 .

"Россонері" володіли ініціативою упродовж зустрічі та перевершили суперника за ударами (25 проти 6, у площину – 8:1), однак забити жодній з команд так і не вдалося.

Варто зазначити, що для "Ньюкасла" це був перший матч групової стадії найпрестижнішого євротурніру від сезону-2002/03. "Сороки" також брали участь у Лізі чемпіонів у кампанії-2003/04, але тоді не зуміли подолати кваліфікацію.

В іншому матчі стартового туру групи F ПСЖ зіграє з дортмундською "Боруссією". Ця зустріч розпочнеться сьогодні, 19 вересня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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