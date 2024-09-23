"Мілан" на останніх хвилинах вирвав перемогу над "Інтером" у напруженому матчі Серії А (відео)

"Мілан" обіграв "Інтер" у центральному матчі 5-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 1:2 .

"Россонері" вийшли вперед уже на початку зустрічі – Крістіан Пулішич забив після сольного проходу на 10-й хвилині.

У середині першого тайму "неррадзурі" відігралися зусиллями Федеріко Дімарко. Тож на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.

Другий тайм "Мілан" провів набагато краще за суперника і в підсумку зумів вирвати перемогу. На 89-й хвилині Маттео Габбія ударом головою замкнув подачу Тіджані Рейндерса зі штрафного.

Огляд матчу "Інтер" – "Мілан"

Здобувши другу перемогу в поточному розіграші Серії А, "россонері" з 8 очками піднялися на сьому позицію. "Неррадзурі" також мають у своєму активі 8 балів і перебувають на шостому місці.

У наступному турі чемпіонату Італії підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки 27 вересня приймуть "Лечче", а команда Сімоне Індзагі днем пізніше на виїзді зустрінеться з "Удінезе".

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