"Мілан" на останніх хвилинах врятувався від поразки проти найгіршої команди Серії А (відео)

Філіппо Індзагі ледь не здобув сенсаційну перемогу над своїм колишнім клубом.
"Мілан" зіграв унічию із "Салернітаною" у виїзному матчі 17-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Арекі" у Салерно завершився з рахунком 2:2.
Першими в цій зустрічі забили "россонері" – на 17-й хвилині рахунок відкрив Фікайо Томорі, відправивши м'яч до сітки після розіграшу стандарту.
Перед перервою господарі відігралися – на 42-й хвилині Федеріко Фасіо замкнув подачу з кутового ударом головою.
У другому таймі "морські коники" шокували "Мілан" другим забитим м'ячем – на 63-й хвилині Антоніо Кандрева заскочив голкіпера "червоно-чорних" Майка Меньяна дальнім пострілом у ближній кут.
Тож головний тренер "Салернітани" Філіппо Індзагі був дуже близьким до сенсаційної перемоги над своїм колишнім клубом, але на 90-й хвилині "Мілан" врятувався від поразки – Лука Йович з близької відстані розстріляв ворота аутсайдера чемпіонату після скидання від Олів'є Жиру.
Огляд матчу "Салернітана" – "Мілан"
Після цього матч "Мілан" (33 очки) залишився на третьому місці у Серії А. "Салернітана" (9 балів) йде на останній 20-й позиції.
У наступному турі "Мілан" 30 грудня прийме "Сассуоло", а "Салернітана" того ж дня завітає у гості до "Верони".
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