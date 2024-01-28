"Мілан" не забив два пенальті та драматично втратив перемогу в матчі 22-го туру Серії А (відео)

"Россонері" в надзвичайно напруженому поєдинку не зуміли обіграти "Болонью".

"Мілан" зіграв унічиєю з "Болоньєю" в матчі 22-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 2:2 .

Першими в цій зустрічі забили гості – Джошуа Зіркзе вивів "Болонью" вперед на 29-й хвилині.

На 41-й хвилині головний тренер "Болоньї" Тьяго Мотта отримав червону картку за межами поля. "Россонері" могли зрівювати рахунок, але на 42-й хвилині Олів'є Жиру не реалізував пенальті.

Утім, до перерви "Мілан" таки відігрався – на 45-й хвилині голом відзначився Рубен Лофтус-Чік.

У другому таймі підопічні Стефано Піолі знову заробили право пробити пенальті, але Тео Ернандес на 74-й хвилині не забив з 11-метрової позначки.

На 83-й хвилині Лофтус-Чік оформив дубль, але марнотратство моментів все одно коштувало "россонері" перемоги. У компенсований час уже "Болонья" отримала шанс реалізувати пенальті, чим успішно скористалася – Ріккардо Орсоліні забив на 90+2-й хвилині та вирвав для своєї команди нічию.

Огляд матчу "Мілан" – "Болонья"

Після цього матчу "Мілан" (46 очок) залишився на третьому місці в турнірній таблиці Серії А. "Болонья" (33 бали) посідає сьому позицію.

У наступному турі "Мілан" 3 лютого на виїзді зіграє проти "Фрозіноне". Того ж дня "Болонья" прийматиме "Сассуоло".

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