"Мілан" обіграв "Емполі" з Коваленком і вийшов на друге місце у Серії А (відео)

"Россонері" обійшли "Ювентус", який має матч у запасі.

"Мілан" переміг "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка у домашньому поєдинку 28-го туру італійської Серії А. Гра на стадіоні "Сан-Сіро" завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому матчі господарі поля забили наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині Крістіан Пулішич завдав результативного удару після передачі Ноа Окафора.

Коваленко розпочав поєдинок на лавці запасних "Емполі" і вийшов на заміну на 55-й хвилині.

Огляд матчу "Мілан" – "Емполі"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Мілану" (59 очок) піднятися на друге місце у Серії А, посунувши на третю позицію "Ювентус" (57 балів), який має гру в запасі. "Емполі" (25 пунктів) йде на 16-й сходинці на відстані лише одного очка від зони вильоту.

У наступному турі італійського чемпіонату підопічні Стефано Піолі 17 березня на виїзді зустрінуться з "Вероною". Команда Коваленка 15 березня прийме "Болонью".

Нагадаємо, у четвер, 14 березня, "Мілан" у гостях зіграє з празькою "Славією" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. У першому поєдинку "россонері" на своєму полі перемогли чеський клуб з рахунком 4:2.

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