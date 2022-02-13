Допоміг асист воротаря: "Мілан" обіграв команду Супряги та захопив лідерство в Серії А (відео)

Допоміг асист воротаря: "Мілан" обіграв команду Супряги та захопив лідерство в Серії А (відео)

Українець провів поєдинок на лаві для запасних.

"Мілан" переміг "Сампдорію" в домашньому матчі 25-го туру італійської Серії А. Зустріч на "Сан-Сіро" завершилася з рахунком 1:0 .

Вирішальним у протистоянні став забитий м'яч на 8-й хвилині. Його автор - португальський нападник "россонері" Рафаел Леау. Цікаво, що гольову передачу йому віддав воротар "червоно-чорних" Майк Меньян.

Орендований у київського "Динамо" форвард генуезців Владислав Супряга всю гру просидів на лаві запасних.

Завдяки цій перемозі підопічні Стефано Піолі з 55 очками принаймні тимчасово очолили Серію А. "Россонері" обійшли на вершині таблиці "Інтер" (54 бали), який днем раніше поділив очки з "Наполі" (1:1). Однак у "нерадзуррі" ще є гра в запасі.

"Сампдорія" з 23 пунктами залишилася на 16-й позиції.

У наступному турі Серії А "Мілан" 19 ютого в гостях зіграє із "Салернітаною", а "Сампдорія" в той же день прийме "Емполі".

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