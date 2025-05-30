"Мілан" очолив тренер, який шість разів вигравав чемпіонат Італії

Массиміліано Аллегрі / © Associated Press

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"Мілан" оголосив про призначення Массиміліано Аллегрі на посаду головного тренера.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Термін контракту 57-річного італійського фахівця з "россонері" не зазначається.

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На посаді керманича міланців Аллегрі замінив Сержіу Консейсау, якого звільнили напередодні.

Массиміліано вдруге в кар'єрі очолив "Мілан". Упродовж свого першого періоду роботи з "россонері" (2010-2014) він по разу виграв чемпіонат і Суперкубок Італії.

Найуспішнішим етапом у тренерській кар'єрі Аллегрі є його робота з "Ювентусом" (2014–2019, 2021–2024), де він по п'ять разів виграв Серію А та Кубок Італії, двічі став володарем Суперкубка країни, а також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

У сезоні-2024/25 "россонері" посіли 8-ме місце у Серії А та дісталися фіналу Кубка Італії, де програли "Болоньї". Відтак кваліфікуватися до єврокубків "Мілану" не вдалося.

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Нагадаємо, чемпіоном Італії-2024/25 став "Наполі", який всього на одне очко випередив "Інтер" у підсумковій турнірній таблиці.