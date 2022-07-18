"Мілан" оголосив про подовження контракту з 40-річним Ібрагімовичем

Італійський "Мілан" офіційно оголосив про подовження контракту із Златаном Ібрагімовичем.

Нова угода 40-річного шведського нападника з "россонері" розрахована до кінця сезону-2022/23.

Ібрагімович повернувся до "Мілана" в січні 2020 року на правах вільного агента. До цього він грав в американській лізі МЛС за "Лос-Анджелес Гелаксі".

Минулого сезону Златан провів 27 поєдинків за "Мілан" у всіх турнірах, забивши вісім голів і віддавши три асисти. Швед допоміг "червоно-чорним" здобути перше від 2011 року чемпіонство.

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