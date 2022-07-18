"Мілан" оголосив про подовження контракту з 40-річним Ібрагімовичем

Шведський нападник Златан Ібрагімович підписав новий контракт з італійським "Міланом".
Італійський "Мілан" офіційно оголосив про подовження контракту із Златаном Ібрагімовичем.
Нова угода 40-річного шведського нападника з "россонері" розрахована до кінця сезону-2022/23.
Official Statement: @Ibra_official ➡️ https://t.co/8BgZOIZ2Lv— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡️ https://t.co/0A2sQdJppp#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/GN44NS1cLJ
Ібрагімович повернувся до "Мілана" в січні 2020 року на правах вільного агента. До цього він грав в американській лізі МЛС за "Лос-Анджелес Гелаксі".
Минулого сезону Златан провів 27 поєдинків за "Мілан" у всіх турнірах, забивши вісім голів і віддавши три асисти. Швед допоміг "червоно-чорним" здобути перше від 2011 року чемпіонство.
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