"Мілан" оголосив про продовження контракту з тренером, який повернув команду до Ліги чемпіонів

"Мілан" оголосив про продовження контракту з тренером, який повернув команду до Ліги чемпіонів

Піолі буде працювати в клубі в найближчі кілька років.

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляється на офіційному сайті "росонері".

Сторони підписали оголошення до літа 2023 року з можливістю продовження до 2024 року.

Піолі очолює "Мілан" із жовтня 2019 року.

За підсумками минулого сезону спеціаліст вивів команду до Ліги чемпіонів через тривалий час.

Цього сезону "Мілан" розташовується на другому місці в чемпіонаті Італії, набравши 32 очки.

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