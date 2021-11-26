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"Мілан" оголосив про продовження контракту з тренером, який повернув команду до Ліги чемпіонів

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"Мілан" оголосив про продовження контракту з тренером, який повернув команду до Ліги чемпіонів

Associated Press

Піолі буде працювати в клубі в найближчі кілька років.

Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі продовжив контракт з клубом.

Про це повідомляється на офіційному сайті "росонері".

Сторони підписали оголошення до літа 2023 року з можливістю продовження до 2024 року.

  • Піолі очолює "Мілан" із жовтня 2019 року.
  • За підсумками минулого сезону спеціаліст вивів команду до Ліги чемпіонів через тривалий час.
  • Цього сезону "Мілан" розташовується на другому місці в чемпіонаті Італії, набравши 32 очки.

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