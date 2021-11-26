"Мілан" оголосив про продовження контракту з тренером, який повернув команду до Ліги чемпіонів

Піолі буде працювати в клубі в найближчі кілька років.
Головний тренер "Мілана" Стефано Піолі продовжив контракт з клубом.
Про це повідомляється на офіційному сайті "росонері".
Сторони підписали оголошення до літа 2023 року з можливістю продовження до 2024 року.
Official Statement: Stefano Pioli ➡ https://t.co/g0TMtS6gs9— AC Milan (@acmilan) November 26, 2021
Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡ https://t.co/3wxoNF6kVO #SempreMilan pic.twitter.com/04vW29N8vY
- Піолі очолює "Мілан" із жовтня 2019 року.
- За підсумками минулого сезону спеціаліст вивів команду до Ліги чемпіонів через тривалий час.
- Цього сезону "Мілан" розташовується на другому місці в чемпіонаті Італії, набравши 32 очки.
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