"Мілан" оголосив про звільнення головного тренера – на його місце "сватають" екскоуча "Шахтаря"

Італійський "Мілан" оголосив про звільнення Стефано Піолі з посади головного тренера.

Клуб та 58-річний фахівець домовилися про розірвання контракту за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт "россонері".

Піолі очолював "Мілан" від жовтні 2019 року. У сезоні-2021/22 він виграв з клубом чемпіонат Італії, а в кампанії-2022/23 "россонері" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів.

Поточний сезон "Мілан" уже точно завершить на другому місці у турнірній таблиці Серії А. У заключному турі "червоно-чорні" 25 травня приймуть "Салернітану".

За інформацією Calciomercato, наступним керманичем "россонері" повинен стати екстренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека. Наразі 51-річний португалець очолює французький "Лілль", його контракт спливає після завершення сезону.

Раніше повідомлялося, що "Ювентус" на тлі скандалу звільнив головного тренера після перемоги в Кубку Італії.

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