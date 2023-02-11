"Мілан" перервав семиматчеву безвиграшну серію та піднявся до зони Ліги чемпіонів (відео)

"Мілан" на власному полі обіграв "Торіно" у стартовому поєдинку 22-го туру італійської Серії А – 1:0.

Єдиний гол у цьому матчі команда Стефано Піолі забила в другому таймі. На 62-й хвилині французький нападник Олів'є Жиру замкнув подачу свого співвітчизника Тео Ернандеса.

Огляд матчу

Таким чином, "Мілан" перервав семиматчеву серію без перемог у всіх турнірах. У Серії А "россонері" не могли виграти понад місяць – від 4 січня, коли в гостях здолали "Салернітану" (1:2).

"Мілан" (41 очко) піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, яке дозволяє грати наступного сезону в Лізі чемпіонів. "Торіно" (30 балів) посідає сьому сходинку.

У наступному турі "россонері" 18 лютого на виїзді зустрінуться з "Монцою", 20 лютого "бики" приймуть "Кремонезе".

Нагадаємо, наступного тижня стартує стадія плейоф Ліги чемпіонів. "Мілан" 14 лютого вдома проведе перший матч 1/8 фіналу проти англійського "Тоттенгема".

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