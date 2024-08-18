"Мілан" під керівництвом екстренера "Шахтаря" насилу уникнув поразки на старті Серії А (відео)

"Россонері" поступалися "Торіно" з рахунком 0:2, але вирвали нічию наприкінці гри.

"Мілан" зіграв у результативну нічию з "Торіно" у домашньому матчі 1-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" завершився з рахунком 2:2 .

Гості вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі – автоголом відзначився Малік Тшау.

У середині другого тайму "бики" подвоїли свою перевагу в рахунку – на 68-й хвилині забив Дуван Сапата.

Однак наприкінці матчу "россонері" здійснили камбек. Спочатку на 89-й хвилині відставання скоротив новачок клубу Альваро Мората, а на 90+5-й хвилині Ноа Окафор вирвав для "Мілана" нічию.

Огляд матчу "Мілан" – "Торіно"

Зазначимо, що це був дебютний офіційний поєдинок на чолі "Мілана" для екстренера донецького "Шахтаря" Паулу Фонсеки, який на початку літа замінив на посаді Стефано Піолі.

У наступному турі Серії А "червоно-чорні" 24 серпня на виїзді зіграють з "Пармою", а "Торіно" днем пізніше прийме "Аталанту".

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