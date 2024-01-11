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"Мілан" поступився "Аталанті" та не зумів вийти до півфіналу Кубка Італії (відео)

"Мілан" поступився "Аталанті" та не зумів вийти до півфіналу Кубка Італії (відео)

"Мілан" / Фото: Associated Press

Дубль Тена Копмайнерса вивів "Богиню" до наступного раунду турніру.

"Мілан" на власному полі програв "Аталанті" в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:2.

Наприкінці першого тайму команди обмінялися голами. На 45-й хвилині "россонері" вивів уперед Рафаел Леау, але на 45+2-й хвилині гості відповіли зусиллями Тена Копмайнерса.

У другій половині зустрічі "Богиня" вирвала перемогу – Копмайнерс реалізував пенальті на 59-й хвилині, таким чином оформивши дубль.

Огляд матчу "Мілан" – "Аталанта"

Раніше до 1/2 фіналу Кубка Італії вийшла "Фіорентина", яка у серії пенальті вибила "Болонью". Також півфіналістом турніру став "Лаціо", який мінімально здолав "Рому".

В останньому чвертьфіналі у четвер, 11 січня, поміряються силами  "Ювентус" і "Фрозіноне". Цей матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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