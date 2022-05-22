"Мілан" розгромно переміг в останньому матчі Серії А та вперше з 2011 року виборов чемпіонство

"Мілан" розгромно переміг в останньому матчі Серії А та вперше з 2011 року виборов чемпіонство

У неділю, 22 травня, в рамках 38-го туру італійської Серії А "Мілан" відправився в гості до "Сассуоло".

Поєдинок на Мапеї Стедіум завершився впевненою перемогою "росонері" - 0:3 .

Команда Стефано Піолі забила всі три голи у першому таймі. Рахунок відкрив на 17 хвилині Олівьє Жиру. В середині тайму Жиру відзначився дублем, а закріпив перевагу через 4 хвилини Франк Кессьє. Автором трьох гольових передач став Рафаел Леау.

У другому таймі забив Златан Ібрагімович, але його м'яч не було зараховано через офсайд.

Таким чином, "Мілан" виграв Серію А. Такий успіх підкорився команді вперше з сезону-2010/11.

У підсумковій таблиці Серії А "росонері" на два очки випередили "Інтер". "Нерадзуррі" у паралельному матчі перемогли Сампдорію (3:0).

Нагадаємо, що асист Олександра Зінченка допоміг "Манчестер Сіті" стати чемпіоном Англії.

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