"Мілан" розгромною перемогою вийшов до плейоф Ліги чемпіонів, "Челсі" помстився "Динамо" Загреб за поразку

У середу, 2 листопада, в рамках заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Мілан" приймав "Зальцбург", а "Динамо" Загреб на виїзді зустрічався з "Челсі".

"Мілан" знищив "Зальцбург" у домашньому матчі 6-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 4:0 .

Рахунок матчу відкрив на 14-й хвилині Олів’є Жиру. Після перерви "россонері" довели рахунок до розгромного голами Раді Круніча та дублем Жиру. Остаточний рахунок зустрічі встановив Жуніор Месіас у компенсований час.

В іншому матчі групи Е "Челсі" на своєму полі обіграв загребське "Динамо" – 2:1 .

На 7-й хвилині гості вийшли вперед, завдяки голу Бруно Петковіча, однак ще до кінця першого тайму Рахім Стерлінг зрівняв рахунок, а Денис Закарія подарував лондонцям перемогу.

Після шести турів лідирує у групі "Челсі" (13 балів). "Мілан" має десять очок та завершив груповий етап на другому місці. "Зальцбург" набрав шість балів та лишився на третьому місці. "Динамо" Загреб з чотирма очками замикає квартет.

Таким чином, "Челсі" та "Мілан" пробилися у плейоф ЛЧ. "Зальцбург" вилітає у 1/16 Ліги Європи, а "Динамо" Загреб завершує свій шлях у єврокубках.

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