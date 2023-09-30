"Мілан" розібрався з "Лаціо" та одноосібно очолив Серію А (відео)

"Мілан" обіграв "Лаціо" у домашньому матчі 7-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" завершився з рахунком 2:0 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. А ось у другому таймі "россонері" змогли схилити шальки терезів на свою користь. Спочатку на 60-й хвилині рахунок відкрив Крістіан Пулішич після передачі, яку віддав Рафаел Леау.

А під завісу поєдинку перевагу господарів зміцнив Ноа Окафор – другий асист заніс до свого активу Леау.

Після цієї перемоги "Мілан" (18 очок) одноосібно очолив Серію А, відірвавшись на три бали від "Інтера", який має матч у запасі. "Лаціо" (7 балів) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "россонері" 7 жовтня на виїзді зіграють проти "Дженоа" українця Руслана Малиновського, а римляни днем пізніше приймуть "Аталанту".

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