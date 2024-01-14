"Мілан" розібрався з "Ромою" в центральному матчі 20-го туру Серії А

"Мілан" обіграв "Рому" в центральному поєдинку 20-го туру італійської Серії А. Зустріч на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершилася з рахунком 3:1 .

На 11-й хвилині матчу господарів вивів уперед Ясін Адлі. Тож на перерву команди вирушили за мінімальної переваги "россонері".

На старті другого тайму підопічні Стефано Піолі розвинули свій успіх – на 56-й хвилині результативного удару завдав Олів'є Жиру.

Команда Жозе Моурінью скоротила відставання на 69-й хвилині, коли Леандро Паредес реалізував пенальті.

Однак врятуватися від поразки римлянам не вдалося. На 84-й хвилині Тео Ернандес встановив остаточний рахунок у цьому протистоянні, відзначившись з передачі Жиру.

"Мілан" (42 очки) посідає третє місце у турнірній таблиці Серії А. "Рома" (29 балів) розташовується на дев'ятій позиції.

У наступному турі "россонері" 20 січня на виїзді зіграють проти "Удінезе". Того ж дня "вовки" прийматимуть "Верону".

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