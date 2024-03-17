"Мілан" розібрався з "Вероною" та закріпився на другому місці у Серії А (відео)

"Россонері" відірвалися від "Ювентуса" у боротьбі за срібні нагороди чемпіонату Італії.

"Мілан" на виїзді обіграв "Верону" в матчі 29-го туру італійської Серії А – 1:3 .

"Россонері" вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 44-й хвилині голом відзначився Тео Ернандес.

Одразу після перерви підопічні Стефано Піолі збільшили свою перевагу в рахунку – на 50-й хвилині точного удару завдав Крістіан Пулішич.

Господарі на 64-й хвилині скоротили відставання зусиллями Тіджані Носліна, але на 79-й хвилині Семюел Чуквуезе забив за "Мілан", знявши питання щодо переможця зустрічі.

Огляд матчу "Верона" – "Мілан"

Після цього матчу "Мілан" (62 очки) посідає друге місце у Серії А та на три бали випереджає "Ювентус", який йде на третій позиції. "Верона" (26 пунктів) перебуває на 15-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Італії, після міжнародної паузи, "Мілан" 30 березня на виїзді зіграє з "Фіорентиною", а "Верона" 1 квітня завітає в гості до "Кальярі".

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