"Мілан" та "Аталанта" не визначили переможця у центральному матчі 26-го туру Серії А (відео)

"Мілан" на своєму полі зіграв унічию з "Аталантою" в матчі 26-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:1 .

"Россонері" дуже швидко відкрили рахунок у грі – уже на третій хвилині Рафаел Леау забив після передачі Тео Ернандеса.

Гості відігралися наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині пенальті реалізував Тен Копмайнерс.

У другому таймі уболівальники забитих м'ячів не побачили, відтак зустріч завершилася внічию.

Огляд матчу "Мілан" – "Аталанта"

Після цього матчу "Мілан" (53 очки) посідає третє місце у Серії А. "Россонері" на 4 бали відстають від "Ювентуса" та на 13 від лідера "Інтера", який ще має один поєдинок у запасі. "Аталанта" (46 пунктів) йде на п'ятій позиції.

У наступному турі "Мілан" 1 березня у гостях зіграє проти "Лаціо", а "Аталанта" 28 лютого на виїзді зустрінеться з "Інтером" у перенесеному матчі 21-го туру чемпіонату Італії.

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