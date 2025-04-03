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"Мілан" та "Інтер" не визначили сильнішого в першому матчі півфіналу Кубка Італії (відео)
Поєдинок-відповідь між міланськими клубами відбудеться 23 квітня.
"Мілан" та "Інтер" зіграли внічию в першому матчі півфіналу Кубка Італії сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:1.
Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. Одразу після перерви "россонері" відкрили рахунок – на 47-й хвилині відзначився Теммі Абрахам.
"Нерадзуррі" відігралися на 67-й хвилині завдяки точному удару Хакана Чалханоглу. Тож перша частина міланського дербі не визначила переможця.
Огляд матчу "Мілан" – "Інтер"
Матч-відповідь між клубами відбудеться 23 квітня на цьому ж стадіоні.
Зазначимо, що в першому матчі іншого півфіналу Кубка Італії "Болонья" на виїзді розгромила "Емполі" (3:0) українського півзахисника Віктора Коваленка.