"Мілан" у більшості стримав "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Тоттенгем" та "Мілан" зіграли внічию в у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 0:0 .

Упродовж гри підопічні Антоніо Конте завдали 10 ударів по воротах (2 – у площину), на що команда Стефано Піолі відповіла своїми 14 ударами (3 – у площину).

Однак голів жодна з команд так і не забила. Зазначимо, що на 77-й хвилині "шпори" залишилися в меншості – Крістіан Ромеро заробив другу жовту картку.

Огляд матчу

Перший матч між цими командами завершився перемогою "Мілана" з рахунком 1:0. Тому саме італійський клуб за сумою двох поєдинків вийшов до чвертьфіналу турніру. "Россонері" зіграють там вперше за останні 11 років.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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