"Мілан" у більшості стримав "Тоттенгем" і вперше за 11 років вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Россонері" втримали перевагу зароблену в першому поєдинку зі "шпорами".
"Тоттенгем" та "Мілан" зіграли внічию в у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 0:0.
Упродовж гри підопічні Антоніо Конте завдали 10 ударів по воротах (2 – у площину), на що команда Стефано Піолі відповіла своїми 14 ударами (3 – у площину).
Однак голів жодна з команд так і не забила. Зазначимо, що на 77-й хвилині "шпори" залишилися в меншості – Крістіан Ромеро заробив другу жовту картку.
Огляд матчу
Перший матч між цими командами завершився перемогою "Мілана" з рахунком 1:0. Тому саме італійський клуб за сумою двох поєдинків вийшов до чвертьфіналу турніру. "Россонері" зіграють там вперше за останні 11 років.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.
Читайте також:
"Баварія" повторно перемогла ПСЖ і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)
Впоралися без Мудрика: "Челсі" взяв реванш у "Боруссії" та вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)
"Бенфіка" знищила "Брюгге" з Яремчуком на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)