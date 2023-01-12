"Мілан" у більшості зазнав сенсаційного фіаско та вилетів з Кубка Італії (відео)

"Мілан" на власному полі програв "Торіно" в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Поєдинок завершився сенсаційною поразкою чинного чемпіона країни з рахунком 0:1 за підсумками овертаймів.

В основний час зустрічі команди не змогли визначити переможця. Зазначимо, що на 70-й хвилині гості залишилися в меншості – другу жовту картку отримав захисник "биків" Коффі Джіджі.

Однак скористатися чисельною перевагою підопічні Стефано Піолі не змогли. Гра перейшла до екстратаймів, де на 114-й хвилині Мішель Адопо приніс "Торіно" перемогу.

Огляд матчу

Додамо, що востаннє "Мілан" вигравав Кубок Італії аж 20 років тому – 2003-го. Цього року "россонері" знову залишаться без цього трофею.

В 1/4 фіналу "Торіно" зіграє з переможцем матчу "Фіорентина" – "Сампдорія".

Раніше повідомлялос, що до чвертьфіналу Кубка Італії вийшов "Інтер". Міланський клуб в екстратаймах переміг "Парму" з легендарним голкіпером Джанлуїджі Буффоном.

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