"Мілан" у матчі з двома скасованими голами здійснив камбек проти аутсайдера Серії А (відео)

"Россонері" зуміли врятуватися від поразки у результативному поєдинку із "Сассуоло".

"Мілан" на виїзді зіграв унічию проти "Сассуоло" в матчі 32-го туру італійської Серії А – 3:3 .

Господарі шокували суперника двома швидкими голами. Уже на 4-й хвилині рахунок у грі відкрив Андреа Пінамонті, а на 10-й хвилині Арман Лор'єнте подвоїв перевагу "чорно-зелених".

На 20-й хвилині "россонері" скоротили відставання в рахунку – відзначився Рафаел Леау.

Після перерви Лор'єнте на 53-й хвилині оформив дубль і повернув "Сассуоло" гандикап у два м'ячі.

Проте підопічним Стефано Піолі вдалося оформити камбек і уникнути поразки. На 59-й хвилині точного удару завдав Лука Йович, а на 84-й хвилині Ноа Окафор приніс гостям нічию.

Зазначимо, що два голи "Мілана" було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через офсайд. Обидва рази ворота суперника вражав Семюел Чуквуезе – на 18-й і 63-й хвилинах.

Огляд матчу "Сассуоло" – "Мілан"

Після цього матчу "Мілан" (69 очок) залишився на другому місці у Серії А. "Россонері" на 13 балів відстають від лідера "Інтера", який має гру в запасі. "Сассуоло" (26 пунктів) перебуває у зоні вильоту, на передостанній 19-й позиції – від рятівної 17-ї сходинки команду відділяє одне очко.

У наступному турі "Мілан" 22 квітня в дербі зійдеться з "Інтером", а "Сассуоло" днем раніше прийме "Лечче".

Додамо, що у четвер, 18 квітня, "россонері" зіграють матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти "Роми". У першому поєдинку "Мілан" вдома мінімально поступився римлянам (0:1).

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