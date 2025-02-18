"Мілан" у меншості втратив перемогу над "Феєнордом" і вилетів з Ліги чемпіонів (відео)

Майже весь другий тайм "россонері" довелося грати удесятьох через вилучення Тео Ернандеса.

"Мілан" зіграв унічию з "Феєнордом" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:1 .

Перша зустріч у Роттердамі закінчилася перемогою нідерландського клубу з рахунком 1:0. Але вже на першій хвилині матчу-відповіді "россонері" відновили паритет у протистоянні – голом відзначився Сантьяго Хіменес.

На старті другого тайму італійський колектив залишився у меншості – на 51-й хвилині був вилучений з поля Тео Ернандес, отримавши другу жовту картку за симуляцію у чужому штрафному майданчику.

Гості скористалися чисельною перевагою на 73-й хвилині, коли Хуліан Карранса ударом головою замкнув подачу з лівого флангу.

Огляд матчу "Мілан" – "Феєнорд"

Отже, "Феєнорд" здолав "Мілан" з рахунком 2:1 за сумою двох матчів і вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 21 лютого.

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