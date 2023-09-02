"Мілан" у меншості втримав перемогу над "Ромою" та став одноосібним лідером Серії А (відео)

"Россонері" виграли третій поспіль поєдинок на старті чемпіонату.

"Мілан" на виїзді обіграв "Рому" в матчі 3-го туру італійської Серії А. Зустріч на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершилася з рахунком 1:2 .

"Россонері" вийшли вперед уже на 9-й хвилині – Олів'є Жиру реалізував пенальті.

На початку другого тайму гості закріпили свою перевагу – Рафаел Леау точним ударом завершив передачу Давіде Калабрії.

На 61-й хвилині підопічні Стефано Піолі залишися в меншості – другу жовту картку заробив захисник міланців Фікайо Томорі.

Однак чисельною перевагою команда Жозе Моурінью скористалася лише у самій кінцівці поєдинку. На 90+2-й хвилині гол забив Леонардо Спінаццола. Врятуватися від поразки римлянам не вдалося.

Додамо, що в цій грі за "вовків" дебютував бельгійський форвард Ромелу Лукаку – зірковий новачок "Роми" вийшов на заміну на 70-й хвилині, але результативними діями не відзначився.

Огляд матчу

Це третя поспіль перемога "Мілана" на старті нового розіграшу Серії А. "Россонері" з 9 очками одноосібно очолили турнірну таблицю. "Рома" за три тури набрала лише один бал і йде 18-ю.

У наступному турі "Мілан" 16 вересня зійдеться в дербі з "Інтером", а підопічні Моурінью днем пізніше приймуть "Емполі" українського півзахисника Віктора Коваленка.

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