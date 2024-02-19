"Мілан" у меншості зазнав неочікуваної поразки у драматичному матчі Серії А (відео)

"Россонері" програли "Монці" та не скористалися шансом піднятися на другу позицію.

"Мілан" на виїзді поступився "Монці" в матчі 25-го туру італійської Серії А. Надзвичайно напружений поєдинок завершився з рахунком 4:2 .

Господарі двічі забили наприкінці першого тайму – Маттео Пессіна реалізував пенальті, а потім Дані Мота відзначився з гри.

На 53-й хвилині "россонері" залишилися в меншості – Лука Йович отримав пряму червону картку за удар суперника ліктем.

Однак "Мілан" знайшов сили відігратися – на 64-й хвилині забив Олів'є Жиру, а на 88-й хвилині рахунок зрівняв Крістіан Пулішич.

Але втримати хоча б нічию підопічним Стефано Піолі не вдалося. На 90-й хвилині Воррен Бондо знову вивів "Монцу" вперед, а остаточний рахунок гри на 90+5-й хвилині встановив Лоренцо Коломбо.

Огляд матчу "Монца" – "Мілан"

Таким чином, "Мілан" (52 очки) не скористався шансом обійти "Ювентус" (54) та піднятися на другу позицію – "россонері" продовжують йти третіми. "Монца" (33 пункти) посідає 11-те місце

У наступному турі "Мілан" 25 лютого прийме "Аталанту". Днем раніше "Монца" на виїзді зустрінеться із "Салернітаною".

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