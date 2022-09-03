"Мілан" у вогняному дербі переграв "Інтер" і захопив лідерство в Серії А (відео)

"Мілан" виявився сильнішим за "Інтер" у напруженому матчі 5-го туру італійської Серії А.

Протистояння двох міланських клубів вийшло надзвичайно результативним. Переміг у Дербі делла Мадонніна "Мілан" - 3:2 .

Проте починалося все не так радісно для команди Стефано Піолі. "Нерадзуррі" на 21-й хвилині вийшли вперед зусиллями Марцело Брозовича.

Ще в першому таймі "россонері" змогли відігратися - Рафаел Леау зрівняв рахунок на 28-й хвилині.

На початку другої половини зустрічі "червоно-чорні" шокували суперника ще дврма голами. На 54-й хвилині відзначився Олів'є Жиру, якому асистував Леау.

А вже за шість хвилин ця зв'язка спрацювала навпаки - француз віддав передачу, а португалець оформив дубль.

На 67-й хвилині Едін Джеко скоротив відставання своєї команди до мінімуму, але на більше підопічні Сімоне Індзагі вже не спромоглися - перемога в дербі за "Міланом".

"Россонері" з 11 очками піднялися на першу сходинку Серії А. "Інтер" з 9 балами посідає п'яте місце.

У наступному турі "Мілан" поїде в гості до "Сампдорії", а "нерадзуррі" приймуть "Торіно". Обидві гри відбудуться 10 вересня.

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