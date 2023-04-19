"Мілан" вибив "Наполі" на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів – команди не забили два пенальті (відео)

"Мілан" на виїзді зіграв унічию з "Наполі" в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" закінчився з рахунком 1:1 .

Міланці могли виходити вперед а 22-й хвилині зустрічі, але Олів'є Жиру не реалізував пенальті.

Наприкінці першого тайму французький форвард реабілітувався та забив гол після видовищного проходу та передачі у виконанні Рафаела Леау.

У другому таймі "партенопейці" намагалися переламати перебіг поєдинку. На 82-й хвилині господарі заробили пенальті, але з 11-метрової позначки не забив Хвіча Кварацхелія.

Лише в компенсований час Віктор Осімхен відзначився з передачі Джакомо Распадорі та відродив інтригу в протистоянні, але було вже запізно.

Огляд матчу

У першому матчі між цими комадами, який відбувся тиждень тому, "Мілан" на своєму полі здолав "Наполі" з рахунком 1:0. Отже, саме "россонері" виявилися сильнішими за сумою двох поєдинків (2:1) та продовжать боротьбу в турнірі.

У півфіналі Ліги чемпіонів "Мілан" зустрінеться з тріумфатором дуелі між лісабонською "Бенфікою" та міланським "Інтером". У першому матчі "Інтер" у Португалії обіграв лісабонців з рахунком 0:2. Поєдинок-відповідь команди зіграють у середу, 19 квітня.

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