"Мілан" вирвав перемогу над "Лаціо" у Серії А – римляни примудрилися заробити три вилучення (відео)

"Мілан" на виїзді обіграв "Лаціо" в матчі 27-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 0:1 .

У першому таймі команди голів не забивали. Після перерви "орли" залишились у меншості – на 57-й хвилині другу жовту картку отримав Лука Пеллегріні.

Наприкінці поєдинку "россонері" скористалися чисельною більшістю і вирвали перемогу – на 88-й хвилині єдиний м'яч у грі забив Ноа Окафор.

Зазначимо, що завершували матч римляни увісьмох, адже у компенсований час за неспортивну поведінку були вилучені з поля Адам Марушич та Маттео Гендузі.

Огляд матчу "Лаціо" – "Мілан"

"Мілан" (56 очок) посідає третє місце у Серії А – підопічні Стефано Піолі на один бал відстають від "Ювентуса", який йде другим і має матч у запасі. "Лаціо" (40 пунктів) перебуває на восьмій позиції – команду Мауріціо Саррі віддаляють від зони Ліги чемпіонів 8 очок.

7 березня "Мілан" прийме празьку "Славію" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. "Лаціо" 5 березня на виїзді зустрінеться з "Баварією" у поєдинку-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (перша гра завершилася перемогою "орлів" з рахунком 1:0).

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