"Мілан" впевнено розібрався з кривдниками "Челсі" у Лізі чемпіонів

У середу, 14 вересня, у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 "Мілан" приймав загребське "Динамо".

"Мілан" переміг "Динамо" Загреб у домашньому матчі першого туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 3:1 .

Гоподарі повели у рахунку у компенсований до першого тайму час - відзначився Олів’є Жиру.

Після перерви Алексіс Салемакерс подвоїв перевагу "Мілану", а Міслав Оршич на 56-й хвилині скоротив відставання.

В середині другого тайму Томмазо Побега вразив ворота гостей та поставив крапку у поєдинку.

Після цього матчу "Мілан" набрав чотири очки та вийшов у лідери квартету. Загребське "Динамо" має три очки в активі.

У іншому матчі групи E "Зальцбург" відправився у гості до "Челсі". Матч розпочався о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у матчі першого туру "Мілан" зіграв внічию з "Зальцбургом", а "Динамо" Загреб сенсаційно перемогло "Челсі".

Читайте також:

"Шахтар" розписав бойову нічию з "Селтіком" у Лізі чемпіонів

Фанати тріумфатора ЛЄ демонстрували нацистські жести на матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Баварія" повторила рекордну безпрограшну серію "Реала" на груповій стадії Ліги чемпіонів