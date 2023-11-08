"Мілан" з ефектним голом бісиклетою оформив камбек і здолав ПСЖ у Лізі чемпіонів (відео)

"Мілан" обіграв ПСЖ у домашньому матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" завершився з рахунком 2:1 .

Парижани вийшли вперед на 9-й хвилині зустрічі – Мілан Шкріньяр на дальній стійці переправив м'яч у ворота після подачі з кутового.

Однак "россонері" спромоглися здійснити камбек. На 12-й хвилині поєдинку рахунок зрівняв Рафаел Леау, забивши красивим ударом бісиклетою після того, як Джанлуїджі Доннарумма відбив постріл від Олів'є Жиру.

А переможний м'яч команда Стефано Піолі забила на початку другого тайму. На 50-й хвилині Жиру після навісу Тео Ернандеса з лівого флангу виграв другий поверх та ударом головою розстріляв ворота Доннарумми.

Огляд матчу

Таким чином, італійський клуб взяв реванш у чемпіона Франції за розгромну поразку (0:3) в 3-му турі Ліги чемпіонів.

В іншому поєдинку 4-го туру групи F дортмундська "Боруссія" на своєму полі обіграла "Ньюкасл" (2:0).

За підсумками чотирьох турів лідером цього квартету є "Боруссія" Дортмунд (7 очок). Друге місце посідає ПСЖ (6 балів). На третій позиції – "Мілан" (5 пунктів). "Ньюкасл" (4) – останній.

У 5-му турі Ліги чемпіонів, 28 листопада, "Мілан" прийматиме дортмундську "Боруссію", а ПСЖ вдома зіграє проти "Ньюкасла".

До плейоф ЛЧ вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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