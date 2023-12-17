"Мілан" з голом юного дебютанта здобув розгромну перемогу та наблизився до лідерів Серії А (відео)

"Россонері" закріпилися на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

"Мілан" розгромив "Монцу" в домашньому матчі 16-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 3:0 .

Уже на третій хвилині зустрічі господарів поля вивів уперед нідерландський півзахисник Тіджані Рейндерс.

Під завісу першого тайму "россонері" подвоїли свою перевагу. На 41-й хвилині гол забив 18-річний сербський захисник Ян-Карло Симич, для якого цей матч став дебютним на професійному рівні.

На 24-й хвилині Симич замінив Томмазо Побегу, який отримав травму. До слова, батьки юного гравця стежили за поєдинком на трибунах – камери вихопили їхню реакцію, коли було забито гол.

У другому таймі підопічні Стефано Піолі зробили рахунок розгромним – на 76-й хвилині Ноа Окафор відправив третій м'яч до сітки воріт гостей.

Огляд матчу "Мілан" – "Монца"

Ця перемога дозволила "Мілану" (32 очки) закріпитися на третьому місці у турнірній таблиці Серії А. "Россонері" скоротили відставання від лідерів чемпіонату – "Інтера" (38 балів + матч у запасі) та "Ювентуса" (37 пунктів). "Монца" (21 очко) розташовується на 11-й сходинці.

У наступному турі "Мілан" 22 грудня на виїзді зіграє із "Салернітаною". Того ж дня "Монца" прийматиме "Фіорентину".

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