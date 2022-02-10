Мілан" за 20 хвилин приборкав "орлів" та вийшов до півфіналу Кубка Італії

Мілан" за 20 хвилин приборкав "орлів" та вийшов до півфіналу Кубка Італії

Там на них очікує дербі.

"Мілан" у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії розбив у рідних стінах римський "Лаціо" з рахунком 4:0 .

Зазначимо, що все в цій дуелі стало зрозуміло після першого тайму. Футболісти "россонері" за 20 хвилин забезпечили собі комфортну перевагу, відвантаживши у ворота "орлів" три голи. Забитими м'ячами за господарів відзначилися Рафаель Леау ( 24 хвилина ) та Олів'є Жиру (дубль - 41 , 45+1 ).

35-річний форвард (Жиру, прим.), схоже, переживає другу молодість. Досвідчений француз вже другий матч поспіль оформлює дубль. Перед двома м'ячами у ворота "Лаціо" йому вдалося аналогічну кількість разів засмутити голкіпера "Інтера" в нещодавньому дербі в рамках внутрішньої першості. Загалом, цього сезону на рахунку Жиру 22 гри в усіх турнірах та десять забитих голів.

Крапку в дуелі з "Лаціо" поставив Франк Кесс'є. Півзахисник точним ударом на 79 хвилині вбив останній цвях у надії римлян пробитися до наступної стадії турніру.

Таким чином, перемігши столичний колектив, підопічні Стефано Піолі зіграють у півфіналі, де їхнім опонентом буде принциповий суперник в особі "Інтера". "Нерадзуррі" вийшли до 1/2 фіналу завдяки переконливій перемозі над іншою командою з Вічного міста - "Ромою" (2:0).