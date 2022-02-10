Мілан" за 20 хвилин приборкав "орлів" та вийшов до півфіналу Кубка Італії

Там на них очікує дербі.
"Мілан" у рамках 1/4 фіналу Кубка Італії розбив у рідних стінах римський "Лаціо" з рахунком 4:0.
Зазначимо, що все в цій дуелі стало зрозуміло після першого тайму. Футболісти "россонері" за 20 хвилин забезпечили собі комфортну перевагу, відвантаживши у ворота "орлів" три голи. Забитими м'ячами за господарів відзначилися Рафаель Леау (24 хвилина) та Олів'є Жиру (дубль - 41, 45+1).
35-річний форвард (Жиру, прим.), схоже, переживає другу молодість. Досвідчений француз вже другий матч поспіль оформлює дубль. Перед двома м'ячами у ворота "Лаціо" йому вдалося аналогічну кількість разів засмутити голкіпера "Інтера" в нещодавньому дербі в рамках внутрішньої першості. Загалом, цього сезону на рахунку Жиру 22 гри в усіх турнірах та десять забитих голів.
Крапку в дуелі з "Лаціо" поставив Франк Кесс'є. Півзахисник точним ударом на 79 хвилині вбив останній цвях у надії римлян пробитися до наступної стадії турніру.
Таким чином, перемігши столичний колектив, підопічні Стефано Піолі зіграють у півфіналі, де їхнім опонентом буде принциповий суперник в особі "Інтера". "Нерадзуррі" вийшли до 1/2 фіналу завдяки переконливій перемозі над іншою командою з Вічного міста - "Ромою" (2:0).
- Ще два учасники визначаться за підсумками матчів "Аталанта" – "Фіорентина" та "Ювентус" – "Сассуоло", які відбудуться у четвер, 10 лютого;
- Чинним переможцем турніру є "Ювентус".