"Мілан" здобув перемогу в першому матчі 2023 року та наблизився до лідера Серії А (відео)

"Россонері" закріпилися на другій сходинці в турнірній таблиці.

"Мілан" на виїзді обіграв "Салернітану" в стартовому матчі 16-го туру італійської Серії А. Поєдинок завершився з рахунком 1:2.

Обидва голи "червоно-чорних" припали на початок зустрічі. Спершу на 10-й хвилині Рафаел Леау відзначився після передачі Сандро Тоналі. А вже за п'ять хвилин Тоналі забив і сам, асистував йому Браїм Діас.

На 58-й хвилині гості могли робити рахунок розгромним, але гол Діаса скасували після перегляду відеоповтору.

Під завісу протистояння господарі зуміли відіграти один м'яч – на 83-й хвилині точний удар заніс до свого активу Федеріко Бонаццолі, проте на більше "морські коники" не спромоглися.

Огляд матчу

Після перемоги "Мілан" набрав 36 очок і залишився на другому місці в турнірній таблиці Серії А, наблизившись до лідера – "Наполі" (41). "Салернітана" посідає 13-ту позицію, маючи 17 балів.

У наступному турі "россонері" 8 січня прийматимуть "Рому", а команда з міста Салерно того ж дня вдома зіграє проти "Торіно".

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