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"Мілан" здобув розгромну перемогу та вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Мілан" здобув розгромну перемогу та вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

"Мілан" – "Кальярі" / Фото: twitter.com/acmilan

"Россонері" не мали проблем з "Кальярі".

"Мілан" розбив "Кальярі" в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 4:1.

Ще в першому таймі "россонері" забезпечили собі комфортний гандикап – дубль оформив Лука Йович. Обидва рази йому асистував Тео Ернандес.

Невдовзі після перерви підопічні Стефано Піолі довели справу до розгрому – на 50-й хвилині голом відзначився Шака Траоре.

Наприкінці гри "Кальярі" вдалося забити гол престижу – на 87-й хвилині влучного удару завдав Пауло Ацці.

Однак у компенсований час "Мілан" вчетверте вразив ворота суперника – на 90+1-й хвилині підсумковий рахунок зустрічі встановив Рафаел Леау.

Огляд матчу "Мілан" – "Кальярі"

Таким чином, "россонері" вийшли до чвертьфіналу Кубка Італії, де також зіграють "Фіорентина", "Лаціо", "Фрозіноне" та "Болонья".

Ще три учасники 1/4 фіналу турніру визначаться в матчах "Аталанта" – "Сассуоло" (3 січня), "Рома" – "Кремонезе" (3 січня) та "Ювентус" – "Салернітана" (4 січня).

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Дата публікації
Перегляди
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