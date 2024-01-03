"Мілан" здобув розгромну перемогу та вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

"Россонері" не мали проблем з "Кальярі".

"Мілан" розбив "Кальярі" в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 4:1 .

Ще в першому таймі "россонері" забезпечили собі комфортний гандикап – дубль оформив Лука Йович. Обидва рази йому асистував Тео Ернандес.

Невдовзі після перерви підопічні Стефано Піолі довели справу до розгрому – на 50-й хвилині голом відзначився Шака Траоре.

Наприкінці гри "Кальярі" вдалося забити гол престижу – на 87-й хвилині влучного удару завдав Пауло Ацці.

Однак у компенсований час "Мілан" вчетверте вразив ворота суперника – на 90+1-й хвилині підсумковий рахунок зустрічі встановив Рафаел Леау.

Огляд матчу "Мілан" – "Кальярі"

Таким чином, "россонері" вийшли до чвертьфіналу Кубка Італії, де також зіграють "Фіорентина", "Лаціо", "Фрозіноне" та "Болонья".

Ще три учасники 1/4 фіналу турніру визначаться в матчах "Аталанта" – "Сассуоло" (3 січня), "Рома" – "Кремонезе" (3 січня) та "Ювентус" – "Салернітана" (4 січня).

Читайте також:

Жирона – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на центральний матч 19-го туру Ла Ліги

АПЛ: результати матчів 20-го туру чемпіонату Англії з футболу, турнірна таблиця

Дебютний гол Яремчука в Ла Лізі допоміг "Валенсії" перемогти "Вільярреал" (відео)