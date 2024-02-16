"Мілан" здобув розгромну перемогу в першому матчі плейоф Ліги Європи (відео)

"Россонері" тричі відзначилися голами у воротах "Ренна".
"Мілан" на своєму полі розгромив "Ренн" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 3:0.
У першому таймі зустрічі було забито лише один гол – Рубен Лофтус-Чік вивів "россонері" вперед на 32-й хвилині.
Після перерви підопічні Стефано Піолі розвинули свій успіх. На 47-й хвилині Лофтус-Чік оформив дубль, а ще через шість хвилин Рафаел Леау зробив рахунок розгромним.
Огляд матчу "Мілан" – "Ренн"
Матч-відповідь між "Ренном" і "Міланом" відбудеться у четвер, 22 лютого, у Франції.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 23 лютого, а матчі – 7 і 14 березня.
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