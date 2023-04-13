"Мілан" здолав "Наполі" та наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Мілан" мінімально обіграв "Наполі" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" закінчився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол команда Стефано Піолі забила наприкінці першого тайму. На 40-й хвилині Ісмаель Беннасер точним ударом завершив контратаку своєї команди. У ролі асистента виступив Рафаел Леау.

Зазначимо, що в другій половині поєдинку підопічні Лучано Спаллетті залишилися в меншості – другу жовту картку на 74-й хвилині отримав Андре Замбо Ангісса.

Проте скористатися чисельною більшістю міланці не змогли. "Партенопейці" не дозволили господарям виграти з більшим рахунком, а відповідно зберегли непогані шанси на перший в історії неаполітанського клубу вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу

Матч-відповідь між "россонері" та "партенопейцями" відбдеться у вівторок, 18 квітня, в Неаполі на стадіоні "Дієго Армандо Марадона".

Нагадаємо, переможець пари "Мілан" – "Наполі" в півфіналі ЛЧ зустрінеться з тріумфатором дуелі між лісабонською "Бенфікою" та міланським "Інтером".

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