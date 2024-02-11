"Мілан" здолав "Наполі" та впритул підібрався до "Ювентуса" у таблиці Серії А (відео)

"Мілан" на своєму полі обіграв "Наполі" в матчі 24-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні було забито в першому таймі. На 25-й хвилині Тео Ернандес завдав результативного удару, асист заніс до свого активу Рафаел Леау.

Огляд матчу "Мілан" – "Наполі"

Після цієї перемоги "россонері" (52 очки) залишилися на третьому місці в Серії А, але скоротили відставання від "Ювентуса", який з 53 балами посідає другу позицію, маючи матч у запасі. "Наполі" (35 пунктів) йде на дев'ятій сходинці.

У наступному турі "Мілан" 18 лютого на виїзді зустрінеться з "Монцою", а неаполітанці днем раніше приймуть "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського.

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